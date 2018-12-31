متحدث الوزراء يكشف طريقة تقنين أوضاع الكنائس

كتب- محمود مصطفى:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن لجنة تقنين أوضاع الكنائس اجتمعت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووافقت على تقنين 80 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالي إلى 627.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الإثنين، إن كل كنيسة تطلب توفيق أوضاعها يتوجب عليها مخاطبة المحافظة واللجنة المعنية التي ترسل بدورها وفدًا فنيًا لمعاينة المبنى والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والسلامة الإنشائية.

وقال إن الأمر ليس سهلًا ولا يقع على عاتق اللجنة الفنية التابعة للجنة الرئيسية لتقنين الكنائس فقط، بل على تقديم الكنائس لتوفيق أوضاعها نظرًا لأن بعضها لم تقدم كامل أوراقها والبعض الآخر طلب منهم بعض اشتراطات السلامة الإنشائية.

وأشار إلى أن الكنائس التي ما زالت لم توفق أوضاعها بعد ما زالت يُمارس بها الشعائر الدينية، مشددًا على أن الدولة تكفل لكل المواطنين حرية العبادة وفقًا للدستور.