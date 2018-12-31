​رئيس الشبكة القومية للزلازل: "ماحدث في القطامية رحمة من الله"

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن الزلزال الذي وقع اليوم شعر به معظم سكان القاهرة والجيزة وبعض محافظات الدلتا، نظرًا لعمقه الضحل بمسافة تصل إلى 20 كيلو مترًا من تحت الأرض.

وأضاف بدوي، في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين: "تلك الدرجات من الزلازل رحمة كبيرة من الله، وبتميز النشاط الزلزالي في مصر، لأنه من النوع المتوسط، وليس هناك أي داعي للخوف أو الرعب من هذه الزلازل".

ولفت إلى أن القشرة الأرضية في المنطقة الواقعة بين القاهرة والسويس غير قادرة على الاحتفاظ بطاقات أعلى من 4 ريختر.

وقال: "نطمئن المواطنين أن هذا النشاط يقع في المستوى العادي والمتوقع وهو ما يميز أنشطة الزلازل في مصر بالكامل".

ولفت إلى أن المنطقة الواقعة بين القاهرة والسويس شهدت ما يقرب من 14 زلزالًا بقوة أقل من 4 ريختر في الفترة من 2000 وحتى 2018.

وتعرضت منطقة القطامية، اليوم الإثنين، لهزة أرضية متوسطة بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.