وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين بالعام الجدید

كتب- طه عبيد:

أجرى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، مساء الإثنين، زيارة تفقدية لعدد من مواقع العمل بمطار القاهرة الدولي ومنشأت الشركات التابعة للوزارة، للاطمئنان على سير العمل في ظل كثافة التشغيل التي تشهدها حركة السفر والوصول تزامنا مع اعياد رأس السنة الميلادية.

وتفقد الوزير مقر الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وبرج المراقبة، ثم صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم ١ و٢ و٣ بمطار القاهرة الدولي.

وحرص المصري، على تقديم التهنئة للمسافرين والقادمين على الرحلات الدولية والداخلية، كما هنأ جميع العاملين بقطاع الطيران بالعام الجديد، وخاصة الذين يقومون بمهام عملهم فی الفتره المسائية أثناء الاحتفال برأس السنة الجديدة.

وقدم المصري، "الشيكولاته والورود" للمسافرين، مشيدًا بدورهم المشرف وإخلاصهم في أداء مهامهم على الوجه الأمثل في هذه المناسبة، كما قدم التهنئة والشكر لجميع الجهات والأجهزة العاملة في المطارات المصرية من وزارة الداخلية والسياحة والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك ووزارة الصحة ممثلة في الحجر الصحي وغيرها من الوزارات والهيئات علي تعاونهم المشرف والتنسيق في تيسيير اجراءات السفر والوصول لضيوف مصر القادمين والمسافرين عبر المطارات المصرية.