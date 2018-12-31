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"الأوقاف" تنفي تأخر صرف مستحقات العاملين بالوزارة

09:27 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
"الأوقاف" تنفي تأخر صرف مستحقات العاملين بالوزارة

الشيخ جابر طايع

كتب – محمود مصطفى:

نفى الشيخ جابر طايع المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، صحة ما بثته إحدى القنوات حول تأخر صرف مستحقات العاملين بالوزارة.

وقال طايع في بيان الإثنين: "لا صحة على الإطلاق لما بثته قناة الجزيرة من مواد فلمية مفبركة أو أخبار كاذبة بثتها كذبًا وافتراء بشأن عدم صرف مستحقات العاملين بالأوقاف".

ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أنه يتم صرف رواتب ومستحقات جميع العاملين بانتظام دون أي تأخير على الإطلاق، متابعا "هذه القناة اعتادت على الكذب والفبركة، وليس ذلك بمستغرب منها".

جابر طايع وزارة الأوقاف صرف مستحقات العاملين

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