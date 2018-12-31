أبرزها "حلف السيسي لليمين وإقرار 70 اتفاقية".. حصاد البرلمان في 2018

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعدت الأمانة العامة بمجلس النواب، تقريرًا عن أداء البرلمان طوال عام 2018 في إقرار القوانين والتحركات الرقابية، وأهم الفعاليات التي شهدها العام بأروقة المجلس.

وتضمن التقرير، الحدث الأبرز بالعام، وهو أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لليمين الدستورية بالبرلمان لأول مرة منذ فترات بعيده، وأيضا الموافقة على برنامج حكومة المهندس مصطفي مدبولي، والتي تمت فى شهر يوليو الماضي.

كما شهد العام، سابقة برلمانية تضمنت اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون التجارب السريرية وإعادته للبرلمان مرة أخري لدراسته، فى إطار التعاون بين السلطات وبعضها البعض فى الإطار التشريعي.

وتضمنت أيضا حصول رئيس المجلس علي عبد العال، علي درجة الاستاذية الفخرية من جامعة بيلاروسيا الحكومية، ووفاة 3 نواب من أعضاء المجلس خلال العام وهم رفعت داغر، وأحمد عبد التواب، وحسام الرفاعي، وأيضا عدد من الفعاليات الخاصة بيوم الديمقراطية ويوم ذوي الإعاقة.

وبشأن الأداء الرقابي تضمن تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب، أن عام 2018 نظر الأعضاء مايقرب من 550 طلب إحاطة و100 سؤال أجيب عنهم فى الجلسة العامة، و20 طلب مناقشة عامة، بالإضافة إلى عدد من البيانات العاجلة جاوز 400 بيان عاجل تناولت مختلف القضايا والمشكلات الخدمية والمرفقية بمختلف المحافظات والدوائر تعلق معظمها بقطاعات التعليم والصحة والبيئة والطرق وخدمات الصرف الصحي، والزراعه والري.

كما نظر المجلس مايجاوز 900 اقتراح برغبة وتم إعداد تقارير بشأنها، ووافق المجلس علي إحالتها للحكومة لاتخاذ مايلزم بشأنها من توصيات.

وبشأن الأداء التشريعي، أقر المجلس برئاسة علي عبد العال، نحو 189 مشروع قانون شملت مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والثقافية والأمنية، وغيرها من القطاعات التى تمس حياة المواطن العادي، فيما وافق على نحو 70 اتفاقية.



