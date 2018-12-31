تمهيدًا لنقلهم.. مهلة لسكان مجرى العيون لتقديم أوراق ملكيتهم حتى 15 يناير

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، الإثنين، منح ملاك وشاغلى الأراضي والعقارات والمباني بمناطق أبوالسعود وسور مجرى العيون مهلة حتى يوم 15 يناير المقبل، للتقدم بالمستندات المطلوبة التي تثبت ملكيتهم لتلك العقارات.

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه سيتم نقل سكان هذه الأماكن لدخولها ضمن مخططات التطوير التي تنفذها محافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة، إلى الأحياء الجديدة مثل حي الأسمرات.

كان مصراوي، نشر الصور الأولى لتطوير سور مجرى العيون الأثري بالقاهرة التاريخية، وذلك بالتوازي مع تطوير منطقة أبوالسعود الملاصقة للمجرى والمصنفة بالخطورة الثانية غير الملائمة.

ويشمل مخطط تطوير المنطقة، إنشاء مجموعة من الخدمات والبازارات والفنادق والمصالح الحكومية وتوفير الخدمات بجانب ترفيق المنطقة على مساحة الـ70 فدانًا.​

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بالصور.. مخطط تطوير سور مجرى العيون