"نشر صورًا وعبارات إباحية".. "شكاوى الأعلى للإعلام" توصي بحجب موقع "كايروسين"

كتب- مصطفى علي:

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، الإثنين، بحجب موقع كايروسين لعدم حصوله على ترخيص من المجلس وأيضا لعدم وجود ترخيص للشركة المالكة للموقع (MO4) وذلك بعد رد الهيئة العامة للستثمار بعدم وجود ترخيص للشركة.

وذكر المجلس في بيان له، أن وحدة الرصد الإعلامي بالمجلس رصدت صورًا لأوضاع مخلة، وعبارات إباحية على الموقع.

وأضاف البيان أن موقغ "كايروسين" هو الموقع الثاني المملوك لشركة (MO4) بعد موقع "فصلة" والذي تم حجبه لعدم حصوله على تراخيص ولنشره موضوعات تهين الدولة المصرية.

وأكد البيان أن مواقع الشركة الأخرى سيتم حجبها أيضا لعدم وجود تراخيص لها وهي "كايروزوم، الفصلة، سين أرابيا، ستارت آب سين، سين نيوز".

وأكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى أن المجلس سيرصد أي مخالفات للموقع وسيتم حجب المواقع غير المرخصة فور ارتكابها أي مخالفة وتوقيع الجزاءات المقررة باللائحة على المواقع المرخصة.​