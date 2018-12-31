وزير الشباب: الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانفتاح على كل الدول الإفريقية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها خطة متكاملة قائمة على عدد من البرامج تستهدف جميع شباب البعثات الإفريقية والعربية، لإشراكهم في أنشطة الوزارة من أجل توطيد أواصر التعاون، وتبادل الخبرات، والتأكيد أن مصر دورها فعال على جميع الأصعدة والمجالات مع الدول الإفريقية الصديقة والأشقاء العرب.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، السفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين، الخاص بقطاعي الشباب والرياضة، وذلك على المستوى العربي والافريقي، ومناقشة أطر عمل خاصة للتعاون مع الدول الإفريقية والعربية، من خلال الاتحادات الإفريقية المتواجدة بالقاهرة، وإدماج طلاب البعثات الإفريقية في أنشطة وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف صبحي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من التعاون والانفتاح على كل الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه سيتم تشكل لجنة عمل مشتركة، بين الوزارتين تستهدف تطوير واقتراح مزيد من البرامج والأنشطة التي سوف تستثمر في دمج الشباب الإفريقي والعربي مع الشباب المصري.

من جانبه أثنى السفير طلعت، على جهود وزير الشباب والرياضة في دعم كافة الأنشطة الشبابية والرياضة التي تهدف إلى الوصول لجميع الدول الإفريقية، تأكيدا على دور مصر المحوري والهام في القارة الإفريقية في القطاعين الشبابي والرياضي.