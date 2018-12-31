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بالصور- الاستعدادات النهائية للاحتفال بذكرى استقرار رأس الحسين

06:46 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
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كتب – محمود مصطفى:

تصوير- نادر نبيل:

تحتفل الطرق الصوفية، غدًا الثلاثاء، بذكرى استقرار "رأس" الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، "حفيد الرسول" صلى الله عليه وسلم، في ميدان الحسين القاهرة.

ورصدت عدسة مصراوي، بدء توافد الأهالي على منطقة الحسين بالقاهرة، استعدادا للاحتفال الذي تبدأ فعالياته غدا الثلاثاء، كما أنهت مديرية أوقاف القاهرة استعداداتها لاستقبال المترددين للاحتفال.

ونصبت الخيام بميدان الحسين، لتقديم الطعام والمأوى لزوار الحسين الذين يتوافدون من كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم احضار الماشية استعدادا للذبح وتقديمها للزوار.

الطرق الصوفية ذكرى استقرار رأس الحسين ميدان الحسين القاهرة مديرية أوقاف القاهرة

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