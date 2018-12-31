وزيرة التضامن: تطوير 20 مشروعًا لتنمية المرأة في 10 محافظات خلال 2019

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أنه سيتم تطوير 20 مشروعًا لتنمية المرأة بعشر محافظات في عام 2019، مشيرة إلى أن المشروعات والخدمات المقدمة للمرأة من توعية وتدريب على البرامج المنفذة، تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.

وأوضحت الوزيرة، في بيان الإثنين، أن عدد الأندية النسائية وصل إلى 622 ناديًا يستفيد من خدماتها 56339 مستفيدة .. مشيرة إلى تطوير 13 ناديًا، بالإضافة إلى مراكز خدمة المرأة العاملة التي يبلغ عددها 39 مركزًا استفاد من خدماتها 150876 من المرأة العاملة.

وأضافت أن مراكز استضافة المرأة التي يبلغ عددها 9 مراكز استضافت 1710 سيدات معنفات تعرضن لظروف قهرية، وأنه تم تطوير 4 مراكز استضافة وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص تعمل على حل المشكلات الواردة من المجلس القومي للمرأة عن طريق تقديم خدمات خاصة بمعاشات ضمانية أو تحويل معنفات لمراكز استضافة أو مساعدات من خلال مؤسسات التكافل الاجتماعى أو معاش تكافل وكرامة.

وأضافت الوزيرة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات بأسماء الرائدات الريفيات وتم إصدار "فيزا كارت" لجميع الرائدات لسهولة صرف المكافآت الشهرية لهن.

وأشارت إلى تعديل سن المعاش للرائدات الاجتماعيات ليصبح 65 عاما بدلاً من 60 عامًا للاستفادة من برنامج "كرامة" في حالة انطباق الشروط عليهن بالإضافة إلى تعديل اللائحة الخاصة بعمل الرائدات الاجتماعيات لاعتمادها.