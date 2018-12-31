وزير الأوقاف يشيد بقرار تشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية

القاهرة- أ ش أ:

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشكل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية برئاسة مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأكد وزير الأوقاف- في تصريح لوكالة أبناء الشرق الأوسط اليوم- أن وزارة الأوقاف ستتعاون بأقصى درجة مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتقدم كل ما تملك من دعم في هذا الشأن لها وستتحاور معها في كل ما يرسخ ركائز للوحدة الوطنية إيمانا منها بمبدأ المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات .

وقال إن الوطن لجميع أبنائه وهو بهم جميعا، مشيرا إلى أن القرار يدعم المواطنة الكاملة لكافة المصريين.​