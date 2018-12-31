هل توجد توابع لزلزال القطامية؟ "الشبكة القومية" تجيب

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن المنطقة الواقعة ما بين القاهرة والسويس من أكثر المناطق عرضةً لوقوع الهزات الأرضية، مثل تلك التي حدثت اليوم.

وأضاف بدوي - في تصريح لمصراوي- أنه من المتوقع حدوث بعض التوابع للهزة الأرضية التي شهدها شمال غرب منطقة القطامية، على أن تكون أقل حدة من الهزة الرئيسية، والتي قدرت قوتها بـ 4 ريختر.

وتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء عن وقوع هزة أرضية - زلزال، بمنطقة القطامية، وهو ما أكده الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قائلًا: "إن هناك هزة أرضية ضربت شمال غرب القطامية في تمام الساعة 12:37 ظهرًا، بقوة 4 ريختر".

وأضاف عودة، أن إحداثيات الهزة الأرضية كانت 30.20 شمالًا، و31.77 شرقًا، بعمق 20 كيلو مترًا، ما تسبب في شعور قاطني المنطقة بها، فيما شعر بها - أيضًا- سكان العاصمة الجديدة والمعادي وشمال القاهرة.