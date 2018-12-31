محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: يجب تعظيم الإيرادات

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جميع أجهزة المحافظة ببذل مجهود كبير في تقنين وضع اليد ليكون في عائد على المحافظة والدولة، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمنع الاعتداء على أملاكها

وقال عبدالعال، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الاثنين، إنه لابد من تعظيم إيرادات المحافظة وتشجيع الاستثمار، وتذليل العقبات أمامه، موضحًا أنه تم بحث كيفية الاستثمار بالمحافظة، مع الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس.

كما أكد المحافظ، الحرص على دعم الشباب، وجرى افتتاح شارع مصر "شارع 306" بمصر الجديدة بألماظة لتوفير فرص لمشروعات الشباب.

وأوضح المحافظ، أنه تم التوسع في منافذ بيع السلع الأساسية والخضر والفاكهة، لتوفيرها بأسعار مخفضة عن الأسواق خاصة في الأحياء الشعبية والأكثر احتياجًا.