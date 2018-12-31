رئيس "النقل العام" يكشف الاستعدادات لاحتفالات أعياد الميلاد

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، الاستعداد بشكل مناسب لاحتفالات أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة، موضحًا تركيز أسطول الهيئة لخدمة الكنائس والحدائق والمنتزهات الترفيهية.

وأضاف رزق، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، أنه تم صيانة الوحدات النهرية والتي يصل عددها إلى 17 وحدة، بالإضافة إلى استعداد أسطول النقل الجماعي وقوامه 200 ميني باص.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام، توفير 50 أتوبيسًا من أسطول الهيئة و20 ميني باص من النقل الجماعي لخدمة معرض الكتاب، حيث تم الدفع بهم في الميادين الرئيسية، لنقل الزوار للمعرض في التجمع الخامس، فضلًا عن 44 أتوبيسًا سيتم تمركزهم بمحطة مسجد المشير طنطاوي بجوار المعرض.

وقال اللواء محمد سطان، رئيس الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة من أجل توفير خدمات داخل الحدائق، كما تم التنسيق مع مسرح البيت الفني لتنظيم عروض فنية احتفالًا برأس السنة، كما تم تأمين الحدائق المطلة على نهر النيل.

وأكد اللواء محسن مأمون، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن حملات النظافة مستمرة حتى بعد 7 يناير، موضحًا أنه سيتم شن حملات بمنطقة المشهد الحسيني عقب مولد سيدنا الحسين.

كما أنهت شركتا شمال وجنوب القاهرة للكهرباء، الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد، جرى تكثيف فرق الصيانة والمرور على مصادر تغذية الكنائس والأديرة ومد كابلات للعاصمة الإدارية حيث سيقام القداس الرئيسي من هناك.