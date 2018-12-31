اليوم.. حفل التفوق الصحفي لرابطة النقاد الرياضيين

كتب- مصطفى علي:

تقيم رابطة النقاد الرياضيين برئاسة محمد شبانة، اليوم حفل تكريم الزملاء الفائزين بجوائز مسابقة التفوق الصحفي، ويحضر الحفل عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين والمكتب التنفيذي للرابطة بالكامل.

وكانت اللجنة المنظمة للجوائز بعضوية محمد القوصي وعبد المنعم فهمي وعادل عزام، أعلنت أن المسابقة أجريت هذا العام على أربعة أفرع، هي: المقال، الحوار، التحقيق، والخبر، إلا أنه تم حجب الجائزة الأخيرة الخاصة بالخبر لعدم وجود تنافس عليها.

وأعلنت أسماء الفائزين وهم/ عاطف عبدالواحد (الأهرام الرياضي)، خالد الإتربي (الشروق)، عبدالحميد جلال (النهار)، محمد البنهاوي (سوبر كورة)، محسن لملوم (الأهرام الرياضي)، محمود رياض (الخميس)، والدكتور يحيي فوزي (الأهرام الرياضي)، عماد أنور (الأهرام العربي)، وعامر منصور (الأهرام التعاوني).

ومن جانبه صرح محمد شبانة رئيس الرابطة أن المسابقة تقام للعام الرابع على التوالي وتبلغ جوائزها ما يقرب من ٣٠ ألف جنيه وإن عدد الزملاء الذين تقدموا لها زاد عن ٦٠ صحفيًا.