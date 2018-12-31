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    الحكومة تنفي إلغاء القصة في اللغتين العربية والإنجليزية للصف الأول الثانوي

    01:25 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
    الحكومة تنفي إلغاء القصة في اللغتين العربية والإنجليزية للصف الأول الثانوي

    صورة أرشيفية

    القاهرة- أ ش أ:

    نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إلغاء القصة في اللغتين العربية والإنجليزية المقررة على الصف الأول الثانوي.

    وأوضح المركز الإعلامي للوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء القصة في اللغتين العربية والإنجليزية، وأنها مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي كما هي دون أي حذف أو تغيير، إلا أنها غير مشمولة في امتحانات نصف العام يناير 2019.

    وأشارت إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم النظام التعليمي الجديد قبيل بدء موسم الامتحانات.

    وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من دراسة القصة في اللغتين العربية والإنجليزية هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية التي تساعدهم في إنتاج الأفكار وكتابة الموضوعات المختلفة، مُضيفةً أنه سيسمح لطلاب الصف الأول الثانوي العام باصطحاب الكتاب المدرسي خلال أداء الامتحان التجريبي في المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع فقط، والتي تم إعدادها بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

    وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية.

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