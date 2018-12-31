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    على عمق 20 كيلو.. البحوث الفلكية توضح تفاصيل زلزال القطامية

    01:24 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
    على عمق 20 كيلو.. البحوث الفلكية توضح تفاصيل زلزال القطامية

    صورة تعبيرية

    كتبت- عايدة رضوان:

    قال حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هزة أرضية ضربت شمال غرب القطامية منذ قليل، في تمام الساعة 12:37 ظهرًا، بقوة 4 ريختر.

    وأضاف عودة- في تصريح لمصراوي- أن احداثيات الهزة الأرضية كانت 30.20 شمالًا، و31.77 شرقًا، بعمق 20 كيلو مترًا، ما تسبب في شعور قاطني المنطقة بها، وشعر به سكان مناطق العاصمة الجديدة والمعادي وشمال القاهرة.

    وتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الحديث عن حدوث "زلزال" منذ قليل بمنطقة القطامية وهو ما أكده رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية.​

    حاتم عودة المعهد القومي للبحوث الفلكية زلزال القطامية هزة أرضية

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