على عمق 20 كيلو.. البحوث الفلكية توضح تفاصيل زلزال القطامية

كتبت- عايدة رضوان:

قال حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هزة أرضية ضربت شمال غرب القطامية منذ قليل، في تمام الساعة 12:37 ظهرًا، بقوة 4 ريختر.

وأضاف عودة- في تصريح لمصراوي- أن احداثيات الهزة الأرضية كانت 30.20 شمالًا، و31.77 شرقًا، بعمق 20 كيلو مترًا، ما تسبب في شعور قاطني المنطقة بها، وشعر به سكان مناطق العاصمة الجديدة والمعادي وشمال القاهرة.

وتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الحديث عن حدوث "زلزال" منذ قليل بمنطقة القطامية وهو ما أكده رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية.​