بينهم وزير الزراعة.. جامعة القاهرة تعلن ترشيحاتها لجوائز الدولة 2018

كتب- محمد قاسم

أعلن مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2018، التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو المجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها: النيل والتقديرية في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وكذلك جوائز الرواد وجوائز المرأة التقديرية.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أقر مجلس جامعة القاهرة، فى جوائز النيل، ترشيح كل من الدكتور أحمد محمد سليمان الأستاذ بكلية الهندسة للجائزة في مجال العلوم، والدكتور محمد محسن ابراهيم الأستاذ بكلية الطب للجائزة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

وفي جوائز النيل للمبدعين المصريين، أقر مجلس الجامعة ترشيح الفنان عمر خيرت للجائزة في مجال الفنون، وكلاً من الدكتور محمود فهمي حجازي الأستاد بكلية الآداب والدكتور حامد طاهر حسنين فؤاد الأستاذ بكلية دار العلوم في مجال الآداب، والدكتورة عواطف عبد الرحمن الأستاذة بكلية الإعلام في مجال العلوم الإجتماعية. وتم ترشيح الدكتور عبد السلام بن عبد السلام المسدي الأستاذ بكلية الآداب من دولة تونس لجائزة النيل في مجال المبدعين العرب.

وبالنسبة لجوائز الدولة التقديرية في العلوم، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الدكتور محمد عبد الحارث محمد عبد الرحمن الأستاذ بمعهد الليزر في مجال العلوم الأساسية، والدكتور محمد علي الداروتي الأستاذ بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتور عطية حسن محمد عطا الأستاذ بكلية الطب البيطري فى مجال العلوم الزراعية.

وفي جوائز الدولة التقديرية للعلوم التكنولوجية المتقدمة، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الدكتور محمد مجدي عبد الوهاب الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور حسني محمد سلامه الأستاذ بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتور جمال سيد علي الباروطي الأستاذ بكلية الزراعة فى مجال العلوم الزراعية.

وبالنسبة لجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الفنان محمد صبحي في مجال الفنون، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي الأستاذ بكلية الآداب في مجال الآداب، والدكتور سامي السيد عبد العزيز الأستاذ بكلية الإعلام في مجال العلوم الإجتماعية.

وفي جوائز الرواد، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الدكتور أحمد فؤاد باشا الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور مصطفي محمد كامل الأستاذ بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور مازن ابراهيم محمد نجا الأستاذ بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتور عز الدين عمر أبو ستيت الأستاذ بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية.

وبالنسبة لجوائز المرأة التقديرية، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الدكتورة سهير محمود سكر الأستاذ بكلية الطب البيطري في مجال الزراعة والعلوم الغذائية، والدكتورة شاكيناز طه الشلتاوي الأستاذ بكلية الهندسة في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، والدكتورة راوية احمد ابو المعاطي خاطر الأستاذ بكلية الطب في مجال الصحة والعلوم الصيدلية، والدكتورة ليلي عبد المجيد الأستاذ بكلية الإعلام في مجال العلوم الإجتماعية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن اجتماع مجلس الجوائز بالجامعة استعرض السيرة العلمية والعملية لمرشحي كليات الجامعة، لنيل جوائز الدولة في ضوء المعايير التي أقرها مجلس الجوائز بالجامعة، وكذلك الَضوابط وشروط الترشيح التي أقرتها أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة لنيل جوائزهما. وتمت التصفية على اختيار عضو واحد فقط لكل مجال من مجالات الجوائز.