المفتي يشيد بقرار السيسي بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة مركزية لمواجهة الطائفية تحت اسم "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية".

وأوضح مفتي الجمهورية -في بيان له الاثنين، أن هذه اللجنة تعد خطوة مهمة في طريق تحقيق المواطنة الكاملة لكافة المصريين، وتدعم جهود تعزيز العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مما ينعكس بشكل كبير على رقي البلاد وتقدمها.

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، مؤكدًا أن واجبنا الوطني والشرعي يحتم علينا أن نسعى جميعًا لتحقيق الوئام والسلم المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع المصري.