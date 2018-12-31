فرج عامر يطالب بتشكيل لجنة لفحص عقارات الإسكندرية

كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب السكندري، إن استمرار مسلسل انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن شخصين لقيا مصرعهما خلال الساعات القليلة الماضية بعد حدوث انهيار جزئي في عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة اللبان؛ بسبب موجة الطقس السيئ.

وأضاف "عامر"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: "منذ أكثر من 3 سنوات من عمر البرلمان الحالي ولا يمر شهر واحد إلا وتقدمت ببيان عاجل أو طلب إحاطة أو سؤال بشأن مسلسل انهيارات العقارات داخل المحافظة، مناشدا الدكتور علي عبدالعال بالموافقة على تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ملف انهيار العقارات بالإسكندرية.

كما طالب المهندس محمد فرج عامر الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة مستقلة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات لفحص جميع العقارات بالإسكندرية وإعداد تقرير شامل وتقديمه للحكومة على أن يتضمن التقرير جميع العقارات الخطيرة والآيلة للسقوط على أن تتدخل الحكومة بنفسها للإزالة الفورية لهذه العقارات للحفاظ على أرواح المواطنين.