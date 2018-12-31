محافظ القاهرة يلتقي بطلة العالم في السباحة لذوي القدرات الخاصة

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لبنى مصطفى محمود، بطلة مصر والعرب والعالم في السباحة لذوي القدرات الخاصة والحاصلة على 174 ميدالية في مجالات السباحة المختلفة منهم 18 ميدالية دولية حيث شاركت مع منتخب مصر في العديد من بطولات العالم لذوي الاحتياجات الخاصة وتمثل حاليًا نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وأبدى المحافظ، خلال اللقاء، سعادته بمقابلة أشهر متحدي الإعاقة في مصر، كما أثنى على روحها القوية وتحديها للإعاقة وإصرارها على حصد البطولات من خلال التدريب الجاد الذي تقوم به يوميًا من السادسة صباحًا ولمسافة من 3 - 5 كيلومترات.

وحسب بيان، الاثنين، أكد عبدالعال، دعم المحافظة الكامل لذوي القدرات الخاصة فنيًا وماديًا ومعنويًا وتوفير احتياجاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى اللواء خالد عبدالعال، درع محافظة القاهرة للبطلة لبنى مصطفى تقديرًا لجهودها وتمثيلها المشرف لمنتخب مصر في السباحة، موجهًا التحية لوالديها على إصرارهم في معاونتها لتتحدى ظروفها.