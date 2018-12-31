رئيس "المواد النووية" يكشف تفاصيل عقد "جنوب الوادي" للبترول بـ8.5 مليون دولار

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، إن الهيئة وقعت في وقت سابق عقدًا مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بقيمة 8,5 مليون دولار؛ للمشاركة في عمليات الكشف عن البترول والغاز في باطن الأرض وبيان ما بها من مكونات سواء كانت مياه أو معادن أو بترول، موضحًا، أن العقد ينص على أن الهيئة لها حصة تقدر بـ50% تما تبيعه جنوب الوادي القابضة للبترول من بيانات للشركات الأخرى.

وأضاف رئيس الهيئة، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الهيئة شاركت في وضع الاستراتيجية التعدينية لسيناء سياحيا وزراعيا وتعدينيا، وقدمت 4 مشروعات شملت استغلال الرمال السوداء بالعريش، بجانبة دراسة الجدوى، كما شملت أيضا الرمال البيضاء لإقامة صناعات عليها لفصل معادنها الاقتصادية بدلا من تصديرها خام، وشملت أيضا وضع تصور للاستفادة من فحم المغارة وكيفية تحويل خسائر شركة فحم المغارة إلى مكاسب كبيرة وقدمنا دراسة الجدوى لذلك.

وأوضح "ميرة"، أن الرئاسة كلفت الهيئة بشكل رسمي بإعداد دراسة لتعظيم القيمة المضافة للملح الصخري في مصر وإقامة صناعات HCL؛ لسد الفجوة بين احتياجات مصر واستيرادها وكربونات الصوديوم وكبريتات الماغنسيوم، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك مقرات ومراكز حقلية وبحثية في المثلث الذهبي "سفاجا – القصير – قنا"، كما أن الهيئة تعمل على التنمية التعدينية لهذا المثلث، مؤكدا إعداد تقارير علمية موثقة يقدمها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لكل من رئيس الوزراء ووزير الصناعة.

وقال إنه في 3 يوليو 2017 الماضي، جرى توقيع مشروع التحالف القومي الذي يضم هيئة المواد النووية وشركة النصر للكيماويات الوسيطة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة "إنبي" وجامعة مصر اليابانية؛ لإنشاء وحدة لتنقية حمض الفوسفوريك على مستوى متطوروتحويله للمحتوى الغذائي ولأول مرة ننتج هذا النوع الذي يدخل في جميع الصناعات الغذائية والدوائية، خاصة أننا نستورد من المغرب والأردن وأوروبا بملايين الدولارات.