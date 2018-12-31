"خارجية النواب" تقدم العزاء لسفير فيتنام في ضحايا الحادث الإرهابي

كتبت- ميرا إبراهيم:

التقى كل من كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، وطارق الخولي، سفير فيتنام بالقاهرة لتقديم التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي، الذي وقع منذ أيام قليلة بمنطقة الهرم في الجيزة.

ونقل درويش، للسفير الفيتنامي تعازي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وللشعب الفيتنامي.

كما تقدم باسمه وباسم أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ونوابه الممثلين والمعبرين عن ضمير الشعب المصري المسالم والمضياف بخالص التعازي والمواساة للشعب الفيتنامي الصديق وللحكومة والقيادة الفيتنامية وأسر الضحايا في وفاة ذويهم ممن استهدفتهم ذيول الإرهاب والإرهابيين.

وأضاف رئيس خارجية البرلمان: "نؤكد للشعب الفيتنامي الصديق والعزيزعلى الروابط الوثيقة التي جمعت بين بلدينا وشعبينا، وكانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة فيتنام وكان ومازال للبلدين مواقف داعمه فيما بينهما".

من جهته ثمن سفير فيتنام بالقاهرة تلك الزيارة مشيدا بالدعم والاستجابة السريعة لكافة الأجهزة المصرية في التعامل مع الحادث الإرهابي وعلى أعلى المستويات من جانب رئيس الوزراء ووزيرة الصحة المصرية.

وأضاف سفير فيتنام أن بلاده تثمن الدور المصري في مكافحة الإرهاب والتعاون المأمول بين البلدين في كافة المجلات خاصة في ظل العلاقات المتميزة بينهما في الوقت الراهن وأنه يرغب في زيارة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري؛ لتعزيز العلاقات البرلمانيين بين البلدين فضلا عن مجالات التعاون الأخرى.