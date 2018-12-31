برلمانية تطالب باستغلال زيارة الأسرة البلجيكية المالكة في الترويج السياحي

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وزيرة السياحة، بضرورة استغلال زيارة الملك فيليب، ملك بلجيكا مع زوجته الملكة ماتيلدا دوقة برابانت مع أبنائهم الأربعة الأميرة اليزابيث والأمير جابرييل والأمير إيمانويل والأميرة اليانور، لمصر بهدف قضاء إجازة عيد الميلاد.

وأوضحت حسونة، في بيان، اليوم الاثنين، أهمية توثيق الزيارة وترويجها في جميع وسائل الإعلام العالمية؛ لأن مثل هذه الزيارات ترتب صدى قويًا للسياحة المصرية وروعتها.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة ونجاحها، خير دليل على أمن واستقرار الدولة المصرية، وكذلك خير رد على الدول والمنظمات التي تهدف لضرب السياحة من خلال ادعاء تعريض السياح للخطر.