إضافة 3 مواد لبنك المعرفة أولى ثانوي.. وشوقي لولي أمر: "بالراحة علينا"

(مصراوي):

أضافت وزارة التربية والتعليم مواد التاريخ والجغرافيا واللغة العربية إلى محتوى بنك المعرفة للصف الأول الثانوي.

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفاصيل إضافة المواد الجديدة.

وكتب شوقي: "كما وعدنا منذ أيام قليلة فقد تمت إضافة مناهج التاريخ والجغرافيا واللغة العربية إلى منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة"، مؤكدًا أنه تم إعدادها خصيصًا لطلبة الصف الأول الثانوي.

وعن طريق الوصول إلى المواد التعليمية للصف الأول الثانوي نشر وزير التربية والتعليم الرابط الخاص بها، ويمكن تتبعها عبر الرابط التالي: https://lms.ekb.eg/repository ثم إستخدام freetest للإسم وكذلك freetest للكلمة السرية.

وأوضح شوقي ردًا على بعض التعليقات أن الصف الأول الثانوي بالتحديد سيستخدم منصة إدارة التعلم (LMS) وبها "العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية" (المستمدة من 7 ناشرين كبار) أما سنوات النقل يمكنها استخدام ديسكفري وبريتانكا، ومحتوى نهضة مصر من على بنك المعرفة.

وعن سؤال أحد المعلقين عن مواد المرحلة الابتدائية رد وزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "بالراحة علينا أستاذ محمد! ها هو المحتوى لسنوات النقل ويتم حاليًا تصنيفه للتاريخ والجغرافيا لأنه عملٌ كبير يقوم به الزملاء في مركز تطوير المناهج".​