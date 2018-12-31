نشاط الرئيس وخطة تأمين "رأس السنة".. أبرز عناوين صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذ نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصداره قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، على عنواين صحف القاهرة الصادرة اليوم الاثنين.

وأشارت الصحف إلى أنه في إطار ووفق القرار - فإنه يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، ممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.

وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، متابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها.

كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من تلك المشروعات، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة المركزية للنهر الأخضر فيها، مدينة العلمين الجديدة، ومدينة الأثاث بدمياط.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية على أحدث طراز ووفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والتكنولوجية، ما يسهم في زيادة المساحة العمرانية وإنشاء مجتمع عمرانى جديد بكل عناصره الحديثة.

وركزت الصحف على تأكيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن أجهزة الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءاتها لحماية أمن البلاد واستقرارها.

وأشاد الوزير بالجهود الأمنية التي بذلت خلال الفترة الماضية، وأدت لتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وأسهمت في استقرار الشارع المصري واستعادة البلاد لمسيرتها التنموية، مؤكدًا أن حجم النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الحالية يجب الحفاظ عليه والعمل على زيادة معدلاته.

وفي الشأن الخارجي، ذكرت الصحف أنه قبل ساعات من انطلاق الاحتفالات بالعام الجديد، نجحت ألمانيا وهولندا أمس في إحباط مخطط إرهابي ضخم كان سيهز أركان هولندا، دون أن تكشفا تفاصيل الهجوم.

​