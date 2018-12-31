حدث ليلًا| حقيقة مقبرة الكائن الفضائي.. و"الكهرباء" ترد على تراكم الفواتير

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي:

السيسي يدعو العاهل البحريني لحفل افتتاح مسجد "الفتاح العليم"

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برسالة خطية إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتضمن دعوته للحضور والمشاركة في حفل إفتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" الذي سيقام خلال شهر يناير المقبل.

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بالفيديو| زاهي حواس يكشف حقيقة العثور على مقبرة كائن فضائي في مصر

علَّق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، على إدعاء روسي بعثور بعثة أثرية روسية على مقبرة كائن فضائي في مصر خلال ستينيات القرن الماضي.

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متحدث "الكهرباء": تراكم الفواتير لا يُدخل صاحبها شرائح مختلفة في هذه الحالة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن ظاهرة زيادة أسعار بعض فواتير الكهرباء في بعض المناطق بالمحافظات بسبب اعتماد المواطنين على الآلية القديمة في دفع الفواتير، والتي تتطلب تدخل العنصر البشري وهو "القارئ"، ما تتسبب في حدوث أخطاء بسب نقص عدد المحصلين مقارنة بعدد المشتركين.

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وزير الرياضة: جاهزون لاستضافة أمم إفريقيا 2019 في أي وقت

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر جاهزة في أي وقت لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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أديب للمصريين: "كل مواطن لازم يكون عنده حساب بنكي قبل مايو 2019 لهذا السبب"

علَّق الإعلامي عمرو أديب على قرار وزارة المالية بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها على مبلغ 500 جنيه إلكترونيًّا اعتبارًا من مايو المقبل.

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"عبدالعال" وزكريا عزمي وأحمد قذاف الدم في عزاء والدة جمال شيحة

شارك الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عزاء والدة الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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"الأعلى للإعلام" يوافق على "لائحة الجزاءات".. ويبحث إصدارها الأربعاء

وافقت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، على مشروع لائحة الجزاءات.

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شيخ الأزهر يقبل استقالة مستشاره القانوني محمد عبدالسلام

وافق فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الاعتذار الذي تقدم به المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي لشيخ الأزهر، مساء أمس السبت لإنهاء مهام عمله، والعودة إلى وظيفته القضائية بمجلس الدولة.

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"تعالوا انسبطوا ببلاش".. "الصوت والضوء" تدعو المواطنين للاحتفال برأس السنة

أكد سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، أنه ستتم إقامة احتفالات شعبية في الكرنك وفيلة ومعبد إدفو والأقصر بمناسبة رأس السنة الميلادية.

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"التعاون الخليجي": نواجه تحديات داخلية وخارجية عدة تؤثر على أمن المنطقة واستقرارها

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن المجلس يواجه تحديات داخلية وخارجية عدة تؤثر على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

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ميركل وأردوغان يتفقان على تعزيز الاتصال بشأن سوريا بعد الانسحاب الأمريكي

أفادت وسائل إعلام رسمية في أنقرة، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي على تعزيز الاتصال بين الجانبين بشأن سورية بعد الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية.

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في خطوة نادرة.. كوريا الشمالية تروج لبرامج سياحية للأجانب

كشفت وكالة السياحة الكورية الشمالية التي تديرها الدولة اليوم الأحد النقاب عن برامج سياحية تتيح للأجانب زيارة الدولة والاحتفال بأعياد رأس السنة الجديدة فيها، في خطوة نادرة من بيونج يانج التي تعرف بكونها منعزلة.

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