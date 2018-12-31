"التضامن": غدا الثلاثاء صرف معاشات يناير

(مصراوي):

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2019، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء أول يناير بدلاً من 10 من نفس الشهر، بمناسبة أعياد الميلاد.

ويتم الصرف من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجميع مكاتب البريد اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء على أن يتم الصرف من خلال البنوك في أول يوم عمل لهم وهو 2 يناير.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

يذكر أن عدد من يقوموا بالصرف من مكاتب البريد يصل إلى 3.5 مليون مستفيد بإجمالي 5.6 مليار جنيه وإجمالي من يقومون بالصرف من خلال البنوك 1.53 مليون مستفيد بإجمالي 3.8 مليار جنيه وأن إجمالي من يقوموا بالصرف من منافذ الهيئة يصل إلى 2.9 مليون مستفيد بإجمالى مبلغ 3.6 مليار جنيه.