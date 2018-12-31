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مستشار وزير المالية: تحصيل الضرائب والجمارك إلكترونيًا بدء من مايو

06:46 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018
مستشار وزير المالية: تحصيل الضرائب والجمارك إلكترونيًا بدء من مايو

محمد معيط وزير المالية

(مصراوي):

قال الدكتور أسامة توكل، مستشار وزير المالية للضرائب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد أكثر من مرة على ضرورة الانتقال للاقتصاد الرقمي.

وأضاف توكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا ببدء تحصيل مستحقات الحكومة والضرائب والجمارك إلكترونيًا اعتبارًا من مايو المقبل.

وأوضح توكل، أن القرار بمثابة أمان وحفظ لحقوق الممولين، قائلًا: "مش هنضيع وقت الممول في التحصيلات والتعاملات البنكية، وده بيحفظ حقوقه أن مفيش أوراق رسمية أو وصولات هتضيع منه".

وزير المالية للضرائب أسامة توكل تحصيل الضرائب السيسي محمد معيط

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