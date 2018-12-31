هل يلتزم طالب أولى ثانوي بالذهاب إلى المدرسة بـ"التابلت"؟ وزير التعليم يجيب

كتبت - ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على عدد من أسئلة بعض أولياء الأمور، من خلال إحدى المجموعات عبر تطبيق "واتس آب"، بشأن ضرورة اصطحاب طالب أولى ثانوي، جهاز "التابلت" الخاص به إلى المدرسة.

وقال الوزير: "التابلت وسيلة للوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة وأداء الامتحان"، موضحًا أن كل مدرسة بها شاشة مجهزة يستخدمها المعلم لعرض المحتوى من خلال الشبكة الداخلية، و"بالتالي ليس بالضرورة وجود التابلت في هذه الحالة".

وأضاف شوقي: "أما إذا أراد الطالب التواجد في المدرسة خارج ساعات اليوم الدراسي للوصول إلى المحتوى داخل المدرسة بلا تكلفة للإنترنت فإنه يحتاج إلى التابلت".

وأشار الوزير إلى أنه في المنزل يمكن للطالب استخدام شريحة محمول أو أي شبكة WiFi متاحة له والدخول على الإنترنت من خلال جهاز "التابلت" الخاص به.

وبالنسبة لاستمرار استخدام الكتاب الورقي، قال شوقي: "لا يزال الكتاب الورقي موجود وأتحنا نسخة رقمية منه على بنك المعرفة وأجهزة التابلت ولكن المستقبل سيكون للكتب الرقمية حول العالم".

وعن مخاوف سرقة أجهزة "التابلت" من الطلاب خاصة مع وضع الوزارة شرط دفع ولي أمر الطالب الذي يفقد جهازه أو يتلفه 4500 جنيه مقابل إعطائه جهاز بديل، قال الوزير: "لا فائدة من سرقة التابلت لأنه مؤمن مركزيًا من جانب الوزارة وليس ميكروسوفت، ويستحيل اختراقه وهناك عقوبة كبيرة على من يمتلكه من خارج المستحقين، ومع الوضع في الاعتبار أنه ليس من الضروري أن يصطحبه الطالب إلى المدرسة إلا إذا أراد العمل خارج اليوم الدراسي أو لتأدية الامتحان، فإن هذه الاحتمالية لن تكون كبيرة".

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لتوزيع 708 آلاف جهاز "تابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة مجانًا، خلال شهري يناير وفبراير، كما تسلمه لمعلمي المدارس الحكومية ومديريها.​