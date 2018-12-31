بالأرقام.. "رأس السنة" تنعش السياحة في القاهرة وشرم الشيخ والصعيد

كتب - يوسف عفيفي:

أكدت الشركات السياحية ومنظمو الرحلات، عدم تأثر الحركة السياحية في أعياد رأس السنة، بحادث المريوطية الإرهابي، وعدم إلغاء أي أفواج سياحية قادمة أو حجوزات بالفنادق، بالإضافة إلى أنه لم يتم إلغاء أي احتفالات في مدن ومحافظات مصر السياحية كان مقرر إقامتها مسبقًا في أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأعلنت وزارة الداخلية، تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم مساء الجمعة، أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل 14 سائحًا من فيتنام، مما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 10.

وقال عدد من أصحاب الشركات لـ"مصراوي" إن مصر لم ولن تتأثر بالأحداث الإرهابية لأنها لم تعد أحداث في مصر فقط ولكن في العالم كله، بالإضافة إلى أن التقارير الأجنبية والعالمية تشير إلى احتلال مصر مرتبة متقدمة في مؤشرات الأمن والاستقرار متفوقة على دول كبرى كثيرة.

وأشاد عاطف عجلان عضو غرفة شركات السياحة، ومالك شركة سياحة، بتعامل الدولة مع الحادث بسرعة وإصدار بيانات رسمية على مدار الساعة حول الحادث، ما جعل العالم كله يتابع الحادث لحظة بلحظة والإعلام يستقي المعلومات مباشرة من مصادرها ولم يحدث تضخيم أو تهويل للحادث، ما كان له دور كبير في تقديم الرسالة السليمة والصحيحة عن مصر.

وأوضح عجلان، أن نسب الإشغالات في احتفالات رأس السنة وصلت إلى 100% في القاهرة والجيزة وتتراوح ما بين 70 و90% في باقي المدن السياحية.

وأعلن رشاد رفاعي، رئيس شركة مصر للسياحة، تسيير رحلتين أسبوعيًا من أوزباكستان إلى شرم الشيخ، وذلك بعد إجراء مفاوضات مع المسؤلين بوزارة السياحة والطيران في أوزباكستان لتسيير رحلات طيران شارتر بين مطاري شرم الشيخ وطشقند.

وأوضح رفاعي، أنه جرى عقد اجتماعات مع وفد من المسؤلين بأوزباكستان، أبرزت رغبتهم في تسيير خط طيران مباشر بين البلدين لنقل السياح من بلدهم إلى مصر بأسعار منخفضة مع سفر المصريين إلى أوزباكستان للسياحة بعد أن جرت رحلات ناجحة بين البلدين من خلال طيران غير مباشر وبأسعار مرتفعة.

وفيما يخص محافظتي الأقصر وأسوان الصعيد، أكد خيري محمد رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن حركة السياحة في أسوان طبيعية ولم تتأثر إطلاقًا بالحادث الإرهابي لتفجير أتوبيس الهرم، موضحًا أن إشغالات وحجوزات الفنادق في المدينة "ممتازة".

وأوضح خيري لـ"مصراوي"، أن مدينة أسوان تعيش أزهى فتراتها السياحية تزامنًا مع احتفالات أعياد رأس السنة، وحركة السياحة بها تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الموسم الحالي، وتبلغ نسب الإشغالات نحو 80%.

وأضاف أن جميع الجنسيات المختلفة عادت من جديد إلى أسوان وعلى رأسهم دول ألمانيا وأمريكا وإنجلترا وبلجيكا وفرنسا إسبانيا والدنمارك وشرق آسيا (اليابان والصين)، لافتًا إلى وصول أعداد الفنادق العائمة لـ130 مركبًا في الأسبوع بين الأقصر وأسوان.​