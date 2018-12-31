بالفيديو| زاهي حواس يكشف حقيقة العثور على مقبرة كائن فضائي في مصر

كتب- حسن مرسي:

علَّق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، على إدعاء روسي بعثور بعثة أثرية روسية على مقبرة كائن فضائي في مصر خلال ستينيات القرن الماضي.

قال حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء أمس الأحد، إن ما زعمه فيلم وثائقي روسي بشأن اكتشاف كائنات فضائية شاركت في بناء الأهرامات لا أساس له من الصحة: "ده كلام فارغ وخزعبلات وتفاهة ولا صلة له بالعلم".

وتابع: "نمتلك كل الأدلة التي تتحدث عن بناء الأهرامات ونقل الحجارة، وتثبت أن ما زعمه الفيلم لا أساس له من الصحة"، مضيفًا: "الحضارة المصرية كل الناس بتحاول تتمسح بيها، ويكون لهم صلة بيها، وفي ناس بتتهمني إني بخبي أدلة تثبت إن بناة الأهرامات مش مصريين، ودي عالم متخلفة عقليًا".​