رئيسة القناة الثانية نافيةً إقالتها: "أينما وجدت نهلة عبد العزيز فلا يوجد فساد"

كتب- مصطفى علي:

علّقت الإعلامية نهلة عبد العزيز، على ما نُشر في بعض المواقع الأخبارية بشأن صدور قرار من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بإقالتها من منصب رئيس القناة الثانية.

وقالت "نهلة"، في تصريحات لمصراوي، الأحد: "لم يصلني أي قرار رسمي من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في هذا الشأن مطلقًا، وكنت أباشر عملي اليوم كرئيسة للقناة الثانية دون أن أسمع أي معلومة حول استبعادي من منصبي"، مشيرة إلى أنها فوجئت بالخبر المنشور على مواقع إخبارية عبر الإنترنت.

وأضافت: "أود أن أؤكد أنه لا يوجد شيء مؤكد في هذه الدنيا، فالتجديد مطلوب".

وتابعت رئيس القناة الثانية: "وفقًا لما هو منشور على المواقع فقد تم تكليفي بمنصب مستشار بالهيئة، وهو ترقية أعلى من رئيس القناة، فكيف يمكن إقالة شخص وترقيته لمنصب أعلى في نفس الوقت !"، مؤكدة أنه لا يوجد شيء اسمه إقالة إلا لو كان هناك سبب يستحق.

وشددت على أن أهم أولوياتها في عملها دائما هي التصدي للفساد، قائلةً: "أينما وجدت نهلة عبد العزيز، لا يوجد فساد على الإطلاق".