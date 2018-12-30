ضبط 4 محاولات تهريب مواد مخدرة ونقد بقرية بضائع مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

ضبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، 4 محاولات تهريب لكمية من المواد المخدرة والنقد الأجنبي، قادمة من لندن، وألمانيا، واليابان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واشتبه عبد المنعم أحمد، رئيس الوردية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك D.H.L، في محتويات أحد الطرود القادمة من لندن، بوزن 3 كجم والمشمول طبقا للمستندات عبارة عن سماعة صوت، حيث تم فتحها تبين وجود 3 أكياس شفافة بداخلها 350 قرص إكستازى مخدر وزن 22 جرام أقراص مخدرة مكسرة، والكيس الرابع به 40 جرام بودرة لونه بيج اللون من مادة الإمفاتبين المخدرة.

في المحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري برئاسة وفاء الندري مدير الجمرك، اشتبه وليد حسن درويش، رئيس القسم وعماد عزت مدير إدارة التعريفة في محتويات طرد الوارد من ألمانيا وزن 100 جرام، وبالتفتيش الدقيق لمحتوياته تبين وجود 10 جرام من ماده الآيس المخدرة.

جاءت المحاولة الثالثة بجمرك البريد المصري، عندما اشتبه وليد حسن مأمور الحركة، وصلاح جاد مدير إداره الحركة في محتويات الطرد القادم من ألمانيا بوزن 100 جرام باسم "ر . م" بفتح الطرد تبين وجود 13 جرامًا من مادة الإمفيتامين المخدرة.

بينما المحاولة الرابعة، تشتبه صلاح جاد، مدير إدارة الحركة فى محتويات بوليصة الشحن بوزن 190جرام ، والقادمة من اليابان بإسم ف. أ وبفتح المظروف تبين أن بداخله 5600 دولارًا أمريكيًا.

قرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 4 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات، وأخطر الجهات المسئولة لأعمال شئونها، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.