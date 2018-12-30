زوجته استكملت رحلتها رغم وفاته.. تفاصيل انتحار سائح أمريكي في الأقصر

كتب ـ يوسف عفيفي:

أكد صلاح مندور، المتحدث الإعلامي باسم محافظة الأقصر، انتحار سائح أمريكي بإلقاء نفسه من متن أحد الفنادق العائمة في مياه النيل بمنطقة نجع المحاميد بين حدود محافظتي الأقصر وأسوان.

وقال "مندور"، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد: "خبر مؤسف للغاية خلال هذه الأيام، السائح قدره كده، وهو ضيفنا ويؤسفنا ما حدث".

وبالتواصل مع شرطة السياحة والآثار، أكد مصدر رسمي في مباحث العائمات بالأقصر لـ"مصراوي"، أن السائح بالفعل أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه في مياه النيل نتيجة تعاطيه "مخدرات"، قائلًا: "كان سكران، وده بحسب شهادة السائحين والعاملين في المركب وزوجته التي أصرت على استكمال رحلتها النيلية"، لافتا إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

ونوه المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه- إلى أن الفندق العائم كان قادمًا من أسوان إلى الأقصر عند انتحار السائح، وكان المركب في منطقة نجع المحاميد أول الأقصر، وبالتحديد في مركز إدفو بأسوان عند أول حدود الأقصر بإسنا"، موضحًا أن الفندق العائم يسمى "رويل ليلي" ولم يتم التحفظ عليه أو إيقافه لعدم وجود شبهه جنائية.

وكانت إدارة المسطحات المائية، نجحت في انتشال جثة السائح، حيث صعد إلى سطح الباخرة وألقى بنفسه في مياه النيل بعدما نزع متعلقاته الشخصية على الباخرة، وجرى استخراج جثة السائح وتمت مخاطبة السفارة الأمريكية تمهيدًا لعملية نقل الجثة.