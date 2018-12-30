ضبط كمية من الأدوية مع راكبة بمطار برج العرب (صور)

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار برج العرب من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، أخافتها راكبة داخل ملابسها وحقائبها لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة الدولي أنه أثناء وصول ركاب رحلة الخطوط العربية القادمة من برجامو، اشتبه طارق عبد اللاه رئيس الوردية ومحمود فيالة بمكافحة التهرب الجمركي في الراكبة "ج. م.ع"، حيث لاحظا من جواز سفرها كثرة التردد والسفر ووجود انتفاخ بجيب جاكت محمل على عربة نقل الركاب الخاصة بها، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل بضائع أو أي أشياء تستحق رسوم جمركية أجابت بالنفي.

تم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة بسام السيد ومحمد صلاح مأموري الفحص تحت إشراف إسلام قباري مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام وكثافات مختلفة، وبالعرض على محمد عبدالآخر مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مهند صبري، وجورج شاكر، وعلى محمد تحت إشراف هشام عقل رئيس الوردية بحضور سعد عبادي مدير الوديعة.

وبتفتيش حقيبة الراكبة تبين وجود 250 شريط كوليشسين بكل شريط 25 قرص بإجمالى 5000 قرص، و560 قرص دواء بشرى مجهول الاسم مخفاة بين طيات الملابس بحقيبتها.

قرر محمود فرغلي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضرب ضبط رقم 73 لسنة 2018، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.