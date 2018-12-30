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"الكاثوليكية" تُطالب بتعيين ممثل لكل كنيسة بـ"لجنة مواجهة الأحداث الطائفية"

10:29 م الأحد 30 ديسمبر 2018
"الكاثوليكية" تُطالب بتعيين ممثل لكل كنيسة بـ"لجنة مواجهة الأحداث الطائفية"

الأب هاني باخوم

كتب- إسلام ضيف:

أشاد الأب هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية.

وقال باخوم في تصريحات للصحفيين، الأحد، إن القرار صائب ويسير في مسيرة إرساء دولة القانون أكثر وأكثر، ومحاربة المشاكل النابعة من الصعوبات الثفافية والاجتماعية.

وتابع المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر: "نشكر الرئيس السيسي على هذا الأمر، ونتمنى أن تقوم اللجنة بدورها على أكمل وجه، ونطلب التواصل مع ممثلي الكنائس، وتعيين ممثل لكل كنيسة في اللجنة، لكي يكون هناك توافق أكثر مع الواقع".

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم "٦٠٢" لسنة ٢٠١٨، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

ويمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.

وتتولى "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع تلك الأحداث حال وقوعها، وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتاج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.

الكنيسة الكاثوليكية السيسي اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية هاني باخوم

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