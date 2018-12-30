قيادي بـ"مستقبل وطن": السيسى أطلق 3 مبادارت تاريخية للحفاظ على صحة المصريين

كتب- أسامة عبد الكريم:

أكد المهندس عبد الحميد الهواري، القيادى بحزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة أن حكومة المهندس مصطفى مدبولى أجرت 3 مبادرات تاريخية للحفاظ على صحة المصريين بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018.

وأضاف الهواري، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الحملات تتمثل فى حملة 100 مليون صحة والتى بدأت قبل شهور قليلة وهى الآن فى مرحلتها الثانية ويتم استكمالها فى عام 2019 وتهدف لفحص وإجراءا التحاليل لكافة المواطنين في مختلف المحافظات بالإضافة لصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته بذلك المرض.

وأوضح الهواري، أن ثاني هذه الحملات هي الكشف المبكر عن سرطان الثدي بهدف الكشف عن المرض لدى السيدات فى مختلف المحافظات، وبدء العلاج لهن بالمجان، حيث استفاد منه حتى الآن 23 ألف سيدة وفقا للتصريحات الرسيمة الصادرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .

وأشار الهواري، إلى أن الرئيس السيسى كلف خلال عام 2018 وزارة الصحة بضرورة الإنتهاء من قوائم الانتظار الموجودة بالمستشفات تحت مسمى "مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة"، مضيفًا أنه تم لانتهاء من 45 ألف و717 عملية جراحية بدعم من البنك المركزي وذلك فى المرحلة الأولى.