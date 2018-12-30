شيخ الأزهر يقبل استقالة مستشاره القانوني محمد عبدالسلام

كتب- محمود مصطفى:

وافق فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الاعتذار الذي تقدم به المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي لشيخ الأزهر، مساء أمس السبت لإنهاء مهام عمله، والعودة إلى وظيفته القضائية بمجلس الدولة.

وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تقديره وشكره واعتزازه بالسنوات الثماني التي قضاها "عبد السلام" في مشيخة الأزهر، قائلاً: "كان خلالها نموذجا لرجل القضاء المصري الشامخ، في كفاءته ونزاهته واجتهاده، كما ساهم بإخلاص وتجرد في العديد من المحطات الوطنية المهمة، وهو ما تجلى في تمثيله للأزهر الشريف في لجان إعداد الدستور، مدافعا بقوة عن القيم والمبادئ الوطنية العليا، وعن الأزهر ومكانته الوطنية الرفيعة، ومبادئه الدينية السامية".

وأشاد الطيب، بما بذله المستشار عبد السلام من جهد وافر وعمل دؤوب، لتطوير منظومة العمل القانوني والإداري في الأزهر الشريف، والإسهام بفاعلية في الكثير من الإنجازات والنجاحات التي حققها الأزهر في السنوات الأخيرة، في الداخل والخارج، فضلا عن مبادراته العديدة التي تحول الكثير منها إلى محطات نجاح مشهودة للأزهر الشريف، ولمكانته الرفيعة في العالم.