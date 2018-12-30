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خالد ميري: انعقاد لجنة قيد الصحفيين "تحت التمرين" بداية فبراير المقبل

07:33 م الأحد 30 ديسمبر 2018
خالد ميري: انعقاد لجنة قيد الصحفيين "تحت التمرين" بداية فبراير المقبل

خالد ميري

القاهرة- (أ ش أ):

قال خالد ميري، رئيس لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين إن لجنة القيد بجدول "تحت التمرين" المقبلة ستعقد في بداية شهر فبراير المقبل.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة ستعقد بعد إتمام المتقدمين إليها أولى الدورات التدريبية التي تقام بمعهد التدريب الذي افتتحه النقيب عبد المحسن سلامة بالدور السابع بمبنى النقابة.

وكانت المجموعة الأولى من المتقدمين قد بدأت تلقي الدورات التدريبية في 22 ديسمبر الجاري ولمدة 15 يوما، تليها المجموعة الثانية ابتداء من يوم 9 يناير المقبل، وتدرس لنفس المدة، ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لهذه اللجنة 300 صحفي.

وقررت لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين اليوم فتح باب تلقي أوراق المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين لمن استكملوا المدة القانونية تحت التمرين، وذلك ابتداء من 5 يناير 2019 إلى 12 يناير.

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