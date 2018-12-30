"عبدالعال" وزكريا عزمي وأحمد قذاف الدم في عزاء والدة جمال شيحة

كتب- هاني رجب:

شارك الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عزاء والدة الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان عدد من الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة، حرصوا على حضور العزاء ومنهم: الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني والحاج جمال الجارحي، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، وعدد من رجال الأعمال والسياحة.

يشار إلى أن الآلاف من أهالي محافظة الدقهلية، شيعوا الجمعة الماضي، جثمان والدة الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمسقط رأس العائلة بقرية أشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس.