وزراء ونواب وسياسيون في عزاء والدة جمال شيحة

كتب- هاني رجب:

شارك عدد من الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة، مساء اليوم الأحد، في عزاء والدة الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوافد على العزاء كل من: الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

كما حرص على الحضور: الدكتور خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني والحاج جمال الجارحي، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، وعدد من رجال الأعمال والسياحة.

وكان الآلاف من أهالي محافظة الدقهلية، شيعوا الجمعة الماضي، جثمان والدة الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمسقط رأس العائلة بقرية أشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس.