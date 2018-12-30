"الأعلى للإعلام" يوافق على "لائحة الجزاءات".. ويبحث إصدارها الأربعاء

كتب مصطفى علي:

وافقت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، على مشروع لائحة الجزاءات.

وقررت الهيئة، عرض مشروع اللائحة على المجلس فى اجتماعه يوم الأربعاء القادم لإقرارها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدارها.

وكانت هيئة المكتب قد اجتمعت ظهر اليوم، بحضور 7 من أعضاء المجلس ومستشاره القانوني، حيث ناقش الاجتماع مواد اللائحة التي تضم 21 مادة وتم مناقشتها تفصيلًا في إطار القانون رقم 180 لسنة 2018، وتم التأكيد على أن اللائحة تحافظ على حرية الرأى والتعبير وتكفل حرية الإعلام، وتحافظ على حقوق المشاهدين والقراء والمجتمع.

ونظرت هيئة المكتب في اجتماعها، المذكرة الموقع عليها 601 من الصحفيين بشأن مشروع اللائحة.

وبعد موافقة هيئة المكتب على مواد اللائحة تقرر دعوة نقيب الصحفيين وممثل عن نقابة الإعلاميين لحضور الاجتماع القادم للمجلس لعرض مشروع اللائحة عليهم وأخذ الرأي فيها.