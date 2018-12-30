"كردي والشيخ" يشاركان في مؤتمر "مجلس الصيادلة"

كتب - أحمد جمعة:

شارك الدكتور كرم كردي، عضو مجلس اتحاد الكرة، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، والمرشحان على منصب نقيب الصيادلة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس نقابة الصيادلة اليوم الأحد، بمقر دار الحكمة.

ويناقش المؤتمر الوضع النقابي الحالي في ظل الأحكام القضائية بإيقاف نقيب الصيادلة محيي عبيد، والمستجدات في ملف الانتخابات المقبلة، وملف الاعتداء على الصيادلة والصحفيين من النقيب الموقوف، ومناشدة رئيس الجمهورية والجهات المعنية لإنهاء ما وصفوه بحالة البلطجة على مبنى وأموال نقابة الصيادلة.