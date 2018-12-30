أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

"كردي والشيخ" يشاركان في مؤتمر "مجلس الصيادلة"

05:30 م الأحد 30 ديسمبر 2018
"كردي والشيخ" يشاركان في مؤتمر "مجلس الصيادلة"

الدكتور كرم كردي

كتب - أحمد جمعة:

شارك الدكتور كرم كردي، عضو مجلس اتحاد الكرة، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، والمرشحان على منصب نقيب الصيادلة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس نقابة الصيادلة اليوم الأحد، بمقر دار الحكمة.

ويناقش المؤتمر الوضع النقابي الحالي في ظل الأحكام القضائية بإيقاف نقيب الصيادلة محيي عبيد، والمستجدات في ملف الانتخابات المقبلة، وملف الاعتداء على الصيادلة والصحفيين من النقيب الموقوف، ومناشدة رئيس الجمهورية والجهات المعنية لإنهاء ما وصفوه بحالة البلطجة على مبنى وأموال نقابة الصيادلة.

كرم كردي محمد الشيخ نقيب صيادلة دار الحكمة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان