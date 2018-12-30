التعليم العالي: صندوق العلوم يساهم في تمويل المشروعات البحثية لتلبية الاحتياجات القومية

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي أهمية دور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في تمويل المشروعات البحثية المرتبطة بالاحتياجات القومية في المجالات المختلفة، وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر.. مشيرا الى إطلاق دورة جديدة من برنامج مراكز التميز العلمي، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير التعليم، اليوم الأحد، لاجتماع مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور عماد حجازي المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي للوزارة، وذلك بمقر الوزارة.

وأشار عبدالغفار إلى ضرورة تذليل العقبات التى تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، مشددا على أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عماد حجازي المديرالتنفيذى للصندوق الخطة التنفيذية للصندوق خلال عام 2019، والتي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك بمشاركة العلماء والباحثين من مراكز البحوث والجامعات، والمعنيين بالمجالات العلمية المختلفة من رجال الصناعة والغرف الصناعية والتجارية من أجل دعم الصناعة الوطنية وتدريب العاملين ورفع جودة المنتجات لزيادة التنافسية على المستوى القومي والدولي.

ووافق المجلس على تمويل عدد من المشروعات في إطار برامج الأبحاث الأساسية والتطبيقية، وإعادة التوطين ودعم الأبحاث وشباب الباحثين والإبتكار وتلبية احتياجات المجتمع وأستاذ لكل مصنع والصحة ومشروعات ضمن اإتفاقية (PRIMA)، وبرنامج التعاون المصري الياباني.​