رئيس جامعة الأزهر: حريصون على بناء جسور التواصل مع الجامعات الأفريقية

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تسعى من خلال عضويتها بمجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية إلى تقوية علاقات الشراكة بين مؤسسات التعليم العالى بأفريقيا، وبناء جسور التواصل الثقافي والاندماج الإيجابى تحقيقا للتكامل المنشود، بما يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فبراير القادم.

جاء ذلك - خلال اجتماع المحرصاوى اليوم الأحد مع اللجنة الاستشارية الفنية العليا، المختصة بالأولمبياد الرياضي الأول لاتحاد الجامعات الأفريقية الذي ينطلق 14 مارس القادم، ويستمر خمسة أيام تحت شعار "أفريقيا تجمعنا"؛ إدراكا للدور المؤثر لشباب الجامعات فى مجتمعاتهم، وأهمية الرياضة في تقوية أواصر المحبة والتواصل الإيجابي بما يسهم في ترسيخ قيم السلام والتسامح والأخوة الإنسانية.

وأشار إلى جهود الأزهر في دعم الشعوب الأفريقية، وتعزيز أواصر التعاون مع دول وعلماء القارة في شتى المجالات العلمية والفكرية والدعوية والإغاثية، بما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار للشعوب الأفريقية.

ولفت إلى أنه إستكمالا لهذه الجهود المثمرة، قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر تشكيل لجنة للشئون الأفريقية بالأزهر.

ووجه رئيس الجامعة، باستثمار هذا الحدث التاريخي في ترويج التحول النوعي الذي أحرزته مصر في زمن قياسي، من منجزات حضارية، ووفرته من فرص استثمارية واعدة، وتنشيط السياحة، من خلال تنظيم عدة فعاليات ثقافية وترفيهية، لشباب الجامعات الأفريقية المشاركين في الأوليمبياد.​