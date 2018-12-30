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    "الصيادلة": تقديم 5 بلاغات جديدة ضد نقيب الصيادلة الموقوف

    03:22 م الأحد 30 ديسمبر 2018
    "الصيادلة": تقديم 5 بلاغات جديدة ضد نقيب الصيادلة الموقوف

    نقابة الصيادلة

    كتب - أحمد جمعة:

    قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إنه تم تقديم 5 بلاغات إهدار مال عام ضد نقيب الصيادلة الموقوف، في نيابة الأموال العامة، والنائب العام.

    وأضاف "عبيد" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس نقابة الصيادلة اليوم الأحد، أن بنك البركة اعتمد توقيعات مجلس النقابة، ويعد من أكبر البنوك التي تتعامل معها النقابة بنحو 85 مليون جنيه.

    وتابع: "أطالب الجهات المسؤولة بتنفيذ حكم القضاء لتمكيننا من دخول النقابة، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على لم لحمة الصيادلة".

    أحمد عبيد نقابة الصيادلة إهدار مال عام نيابة الأموال العامة

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