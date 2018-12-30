  • عاجل:السيسي يصدر قراراً جمهوريا بتشكيل لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    برلمانية: نواب السويس يطالبون بقانون لإنشاء وإدارة المكتبات في مصر

    03:12 م الأحد 30 ديسمبر 2018
    برلمانية: نواب السويس يطالبون بقانون لإنشاء وإدارة المكتبات في مصر

    النائبة نانسي نصير

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    كشفت النائبة نانسي نصير، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، في تصريحات لمصراوي، عن مطالبة نواب المحافظة بضرور وضع تشريع قانون لإنشاء قانون لإدارة المكتبات العامة فب مصر، وذلك في ظل غياب القانون.

    وأوضحت في تصريحات صحفية، أن نواب المحافظة طالبوا بضرورة تخصيص قطعة أرض بمحافظة السويس لإنشاء مكتبة عامة، لا سيما وأنها المحافظة الوحيدة التي لا يوجد بها مكتبة عامة في محافظات القناة.

    وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يتم تخصيص قطعة أرض أخرى لإنشاء مركز استكشافي للكتب.

    يذكر أن اللقاء حضره من نواب البرلمان عبدالحميد كمال وطارق متولي ومحمد المصري ونانسي نصير. ​

    نانسي نصير مجلس النواب السويس مصر

    الخبر التالى:

    "4 اختصاصات".. قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان