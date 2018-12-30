برلمانية: نواب السويس يطالبون بقانون لإنشاء وإدارة المكتبات في مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشفت النائبة نانسي نصير، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، في تصريحات لمصراوي، عن مطالبة نواب المحافظة بضرور وضع تشريع قانون لإنشاء قانون لإدارة المكتبات العامة فب مصر، وذلك في ظل غياب القانون.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن نواب المحافظة طالبوا بضرورة تخصيص قطعة أرض بمحافظة السويس لإنشاء مكتبة عامة، لا سيما وأنها المحافظة الوحيدة التي لا يوجد بها مكتبة عامة في محافظات القناة.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يتم تخصيص قطعة أرض أخرى لإنشاء مركز استكشافي للكتب.

يذكر أن اللقاء حضره من نواب البرلمان عبدالحميد كمال وطارق متولي ومحمد المصري ونانسي نصير. ​