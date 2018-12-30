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    مجلس الصيادلة: إجراء الانتخابات مطلع مارس.. و22 نقابة أرسلت الكشوف

    03:10 م الأحد 30 ديسمبر 2018
    مجلس الصيادلة: إجراء الانتخابات مطلع مارس.. و22 نقابة أرسلت الكشوف

    نقابة الصيادلة

    كتب - أحمد جمعة:

    قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن المجلس قرر فتح باب الالتماسات والطعون حتى 31 ديسمبر في مقر اللجنة العليا للانتخابات.

    وأوضح "عبيد" في مؤتمر صحفي عقده مجلس نقابة الصيادلة اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المرشحين بلغ 105 مرشحين، لافتا إلى إعلان الكشوف يوم 5 يناير المقبل.

    وقال إن الانتخابات ستجري يوم 1 مارس المقبل.

    وأشار أمين صندوق نقابة الصيادلة إلى أن 22 نقابة فرعية أرسلت أسماء بالمرشحين، فيما لم تقدم 5 نقابات فرعية اسماء المرشحين حتى الآن.

    بدوره، أكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس الصيادلة، أن النقابة ستشكل لجنة لإدارة الانتخابات في 5 نقابات.

    أحمد عبيد نقابة الصيادلة الانتخابات

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