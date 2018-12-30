القوات المسلحة تهنيء الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادى الجديد

القاهرة- أ ش أ:

بعث الفريق أول محمد زكي- القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى- اليوم الأحد، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى ، رئيـس الجمهوريـة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد" 2019 " أعرب فيها عن أصدق التهاني للرئيس بحلول العام الميلادى الجديد، وتمنياته له بالتوفيق في قيادة مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل.

كما أعرب عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التى تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ تولي الرئيس السيسي مسؤولياته رئيسًا للجمهورية.

وأكد وقوف رجال القوات المسلحة خلف قيادتها وعزمهم على الوفاء بمسؤولياتهم ومهامهم، مؤكدين الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضًا وشعبًا، واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار.

كما بعث الفريق محمد فريد - رئيس أركان حرب القوات المسلحة- ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.​